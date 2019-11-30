Почти треть застрахованных путешественников выбрала на новогодние праздники отдых во Франции, Италии и других странах Шенгена. Таковы данные исследования СК «Согласие».

«Во Францию отправляются 28,5% туристов, в Италию — 4,4%, в Швейцарию — 1,7%, в Испанию — 1%, в Германию — 0,9%. Еще 2,7% путешественников поедут в Турцию, 1,5% — в Таиланд, 1,4% — на Мальдивы, 0,7% — на Маврикий. Среди застрахованных есть и россияне, которые предпочли встретить 2020 год в Японии, Танзании, Новой Зеландии, на островах Теркс и Кайкос и в Антарктиде. Большая часть путешественников (62,4%) выбрала новогодний отпуск продолжительностью 20—27 дней. При этом 23-дневный отпуск запланировали 37,6% застрахованных россиян. На семь и восемь дней летят 3,3% и 4,8% туристов соответственно», — отмечается в сообщении.

По данным страховщика, женщин, которые отправляются праздновать Новый год и Рождество за границей, больше, чем мужчин, — 44% против 31% соответственно. Четверть путешественников — несовершеннолетние дети. Более трети взрослых туристов (31,2%) — мужчины и женщины в возрасте 40—50 лет, еще 21,9% — в возрасте 30—39 лет. Самому пожилому путешественнику, улетающему на Новый год за рубеж, 86 лет, заключили в «Согласии».