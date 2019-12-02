Министр экономического развития Максим Орешкин утвердил федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на период с 2020 по 2022 год, сообщают «Известия» . Новая версия документа предусматривает увеличение госвложений на 400 млрд рублей: в ФАИП на 2019—2021 годы закладывались расходы в размере 2,8 трлн рублей, а в актуальной программе они составляют 3,2 трлн рублей.

В 2020 году государство планирует инвестировать 1,07 трлн рублей, в 2021-м — 1,08 трлн рублей, в 2022-м — 1,03 трлн рублей, сообщили в ведомстве. Чуть больше трети всех средств пойдет на нацпроекты и комплексный план развития магистральной инфраструктуры (КПМИ) — за три года на них потратят в общей сложности 1,18 трлн рублей. Наиболее дорогостоящими станут мероприятия федеральных проектов, связанные с экологией, — на них выделят 145 млрд рублей, около 75 млрд потребует национальная программа по здравоохранению, а 74 млрд — по демографии. В общей сложности на нацпроекты уйдет 416 млрд рублей. В КПМИ в 2020—2022 годах вложат 765 млрд рублей: главным образом деньги направят на строительство и реконструкцию аэропортов, а также коммунальной инфраструктуры.

С помощью ФАИП реализуют более 1,1 тыс. инвестпроектов, в том числе более тысячи адресных объектов капитального строительства, отметили в Минэкономразвития.

При этом исполнение ФАИП пока оставляет желать лучшего: по состоянию на ноябрь 2019-го в эксплуатацию введено только 42 объекта из планируемых в 2019 году 353, а по 80 проектам в силу «объективных причин» будет продлен дедлайн. Кассовое исполнение ФАИП также отстает: на 1 ноября оно составило 362,7 млрд — 40% от целевого показателя. В ведомстве пояснили: невысокий процент трат связан с тем, что оплата осуществляется по результатам выполненных работ в ноябре — декабре. Такие меры позволяют предотвратить нецелевое расходование средств, также по поручению главы правительства неистраченные деньги могут быть перенесены на следующий год, сообщили в Минэкономразвития.

Способствовать более эффективному выполнению целевых показателей ФАИП должно и то, что в 2019 году Максим Орешкин утвердил документ на месяц раньше, чем в прошлом. Это позволит заключить соглашения с субъектами о субсидиях и трансфертах до 1 января 2020-го, отметили в ведомстве.