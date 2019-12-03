Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,29% и составил 2 883,48 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,31% — до отметки 1 414,06.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,42%, «Газпрома» — на 2,44%, «АЛРОСы» — на 1,86%, Мосбиржи — на 1,97%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,85%.

Во вторник российский фондовый рынок продолжил снижение на фоне давления извне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, основным поводом к продажам стала динамика западных площадок. Также «медведей» поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 62 долларов за баррель.

«Поводом к продажам послужили опасения относительно ситуации в мировой торговли, на активации торговых войн, что оказало существенное влияние на аппетит инвесторов к риску и привело к волне продаж в широком спектре активов. Наш рынок не остался в стороне», — комментирует эксперт.