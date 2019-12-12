Государственная дума приняла поправки в Гражданский кодекс о последствиях досрочного прекращения договора страхования. Об этом сообщается на сайте нижней палаты. Закон позволит обеспечить возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит.
Так, в Гражданский кодекс вносится указание о возможности закрепления в специальных законах особых правил о судьбе страховой премии при досрочном отказе страхователя от договора страхования. Такой специальный случай устанавливается принятым в третьем чтении законом, которым предусматривается, что уплаченная заемщиком страховая премия подлежит возврату за вычетом ее части пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Выплата должна быть произведена не позднее семи рабочих дней со дня получения соответствующего заявления заемщика (после полного досрочного возврата потребительского кредита (займа)).
Законопроект был инициирован правительством РФ.