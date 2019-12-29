Российская компания Smart Engines представила обновленную технологию распознавания банковских карт Smart CardReader. Теперь банки, платежные системы и другие пользователи решения могут в своих мобильных приложениях и интернет-сервисах распознавать данные любых типов банковских карт, в том числе с нестандартным расположением информации, сообщает пресс-служба компании.

«Технология Smart CardReader предназначена для распознавания данных банковских карт в видеопотоке на мобильных устройствах и на отдельных фотографиях. Преимущество новой технологии заключается в способности распознавать не только банковские карты с «традиционным» горизонтальным расположением идентификационных данных на лицевой стороне, но и те, на которых данные нанесены с вертикальной ориентацией, а также расположены на обратной стороне», — говорится в релизе.

В компании отмечают, что важным преимуществом для пользователей является способность программы обеспечивать промышленное качество распознавания в реальных условиях работы — при различном освещении, на ходу, при поездке в такси или поезде, для любых фоновых изображений карт и карт с естественным износом.

Интеграция Smart CardReader в платежные сервисы дает возможность пользователям автоматически вводить данные банковских карт при осуществлении платежей, переводов и других финансовых операций в мобильных приложениях и на интернет-сайтах. Время обработки карты составляет около секунды, при этом обеспечивается точность распознавания номера не менее 99,61%.



Smart CardReader автоматически определяет тип карты, метод нанесения персональных данных и распознает номер карты, имя владельца и срок окончания ее действия. Распознавание доступно для карт международных платежных систем, а также карт национальной платежной системы «Мир». Технология уже используется в мобильных приложениях экосистемы «Тинькофф», Почта Банке, ДелоБанке и др.

Протестировать возможности распознавания банковских карт можно, установив бесплатное демонстрационное приложение Smart IDReader из Google Play или App Store.

