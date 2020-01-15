Президент России Владимир Путин подписал указ «О правительстве Российской Федерации», возложив временное исполнение обязанностей председателя правительства на Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Объявить об отставке правительства Российской Федерации. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации на Дмитрия Медведева. Поручить правительству исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в среду, через несколько часов после обращения президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил об отставке российского правительства. Путин также сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева.



Позже президент внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.