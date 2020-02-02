• На этой неделе мы волновались из-за распространения коронавируса из Китая. И не только мы. Паника охватила весь мир, в том числе и финансовый. Фондовые индексы оказались в минусе, а рубль слабел. В четверг курс евро впервые с 16 декабря превысил 70 рублей, а вечером в пятницу прибавлял более рубля и продолжил расти вместе с курсом доллара на фоне новостей о том, что в России выявили два первых случая заражения коронавирусом. За неделю, завершившуюся 29 января, инвесторы вывели из фондов, инвестирующих в российские активы, 20 млн долларов. В Международном валютном фонде считают, что пока еще рано оценивать воздействие вируса на мировую экономику, но пристально следят за его распространением.

• В банковском секторе за прошедшие семь дней произошло много интересного. ЦБ подвел итоги 2019 года: по данным регулятора, кредитные организации заработали в общей сложности 2 трлн рублей до налогов, а годовая чистая прибыль сектора составила 1,7 трлн рублей. Также на этой неделе Центробанк принял решение о санации Севастопольского Морского Банка с участием РНКБ, отозвал лицензию у Апабанка и снова запустил процедуру продажи Азиатско-Тихоокеанского Банка. Кроме того, ЦБ пригласил инвестконсультантов, чтобы выбрать стратегию продажи банка «Открытие». По словам его главы Михаила Задорнова, пакет акций банка может быть выставлен на продажу в 2021 году.

• Тем временем Счетная палата пришла к выводу, что несогласованность действий ЦБ и правительства создает риски для банковского сектора. Регулятор обязан прежде всего обеспечить определенный уровень инфляции, особая приоритетность этой задачи может идти вразрез с интересами финансового сектора, отмечают аудиторы. Кроме того, по подсчетам СП, консолидация рынка и меры ЦБ привели к тому, что в 2016—2018 годах в отдельных секторах число участников сократилось в 1,5—2 раза, что свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых игроков. Количество участников и правда сократилось, признают в ЦБ, но с рынка уходят только недобросовестные и финансово неустойчивые организации, так что это ему только на пользу.

• Стала известна зарплата бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева на новом посту. Президент Владимир Путин установил денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности в размере 618 713 рублей в месяц. Это гораздо больше, чем в среднем хотели бы зарабатывать жители России — 92 тыс. рублей в месяц. Четверть россиян (26%) настроены на зарплаты от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а 4% указали в качестве желаемого заработка сумму меньше 30 тыс. рублей.

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