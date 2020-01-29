Банк России ответил Счетной палате (СП) на критику российской финансовой системы, когда к нему возникли претензии из-за недостижения ожидаемых результатов по развитию финансового рынка в 2016—2018 годах, пишет Forbes .

Так, по подсчетам СП, консолидация рынка и меры ЦБ привели к тому, что в 2016—2018 годах в отдельных секторах финансового рынка число участников сократилось в 1,5—2 раза, что свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников. Число участников рынка и правда сократилось, признают в ЦБ. Но с рынка уходят только недобросовестные и финансово неустойчивые участники, так что это ему только на пользу. Как считают в ЦБ, уход плохих игроков при этом «не ухудшает, а улучшает конкурентную среду». Также на благо конкуренции будут работать новые разрабатываемые технологии.

Российский фондовый рынок в последние годы вырос, но все равно не стал «заметным источником финансовых ресурсов для бизнеса», говорится в отчете СП. Российские компании почти не выходят на IPO, а российский рынок не может удовлетворить потребности бизнеса в финансировании. По мнению ЦБ, из-за «внешних ограничений» и «постоянно меняющейся геополитической ситуации» акции компаний наиболее сильно реагируют на новости и даже на косвенно связанные с компаниями события. Российский фондовый рынок сильно недооценен и на этом фоне выходить на IPO компаниям «в последние годы дорого и экономически нецелесообразно».

ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг Речь идет о четырех индексах: индикаторе финансовых знаний, индексе ценовой доступности финансовых услуг для бизнеса, индексе ценовой доступности финансовых услуг для взрослого населения и индексе защиты миноритарных инвесторов.

Кредиты нефинансовым организациям с 2016 по 2018 год сократились, что говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики, считают в СП. Так, по данным Всемирного банка, в России внутренний кредит, предоставленный финансовым сектором, сократился в 2018 году до 53,9% ВВП. В мире же этот показатель вырос. Как отвечает ЦБ, финансовый рынок лишь поддерживает экономику, его масштабы определяются запросами со стороны предприятий и населения страны. Кроме того, сокращение кредитования — это неподходящий показатель для оценки уровня кредитования экономики: инвестиции в основной капитал, более исчерпывающий показатель финансирования реального сектора экономики, за трехлетний период вырос на 27%; инвестиции в бизнес — это «вопрос макроэкономический, спроса и предложения».

Аудиторы также считают странным то, что ЦБ сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно. Банк России не один работает над «Основными направлениями», а вместе с правительством, комитетом Госдумы по финансовому рынку и профильными ведомствами, отвечает регулятор. По оценке Банка России, взаимодействие в части планирования инициатив по развитию финансового рынка налажено эффективно.