Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 37 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,47 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 44 тыс. сделок на 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,8025—63,49 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 70,0225 рубля, увеличившись на 1,15 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 11,07 тыс. сделок на 587,2 млн евро по курсам от 69,155 до 70,05 рубля за евро.



Курс рубля днем в четверг продолжил снижение предыдущего дня на фоне падения цены на нефть марки Brent и бегства инвесторов от риска, отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Давление на рубль исходило от нефтяного рынка, вспышки нового коронавируса в Китае, а также завершения пика налоговых выплат января», — комментирует эксперт.

Учитывая внешний фон, динамику защитных активов и нефти, на сегодня стоит ожидать новую волну ослабления рубля, прогнозирует аналитик. «Пара доллар/рубль может вернуться к уровню 63 рубля. Устойчивый спрос инвесторов на российские государственные облигации будет сдерживать рубль от падения», — продолжает Антонов.

Впрочем, при любых позитивных новостях из Китая рубль тут же укрепится к основным валютам, уверен он.