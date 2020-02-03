Агентство по страхованию вкладов запускает сервис онлайн-выплаты страхового возмещения через банки-агенты. Об этом объявили в АСВ, уточнив, что первыми смогут воспользоваться новым сервисом вкладчики Нижневолжского Коммерческого Банка (НВКбанк, Саратов), расчеты с которыми осуществляются через Сбербанк.

Как уточняется, получить страховое возмещение можно будет через интернет-банк «Сбербанк Онлайн». Инновация актуальна на данный момент для вкладчиков НВКбанка, которые одновременно являются клиентами Сбербанка и используют «Сбербанк Онлайн» на смартфонах и планшетах с операционной системой Android или в веб-версии.

Агентство реализует проект «Электронное АСВ», предусматривающий повышение доступности услуг за счет современных электронных каналов взаимодействия с использованием портала госуслуг, официального сайта агентства, а также дистанционных каналов обслуживания банков-агентов. Предложенный в рамках данного проекта новый сервис позволяет банкам-агентам принимать заявления на выплату страхового возмещения в электронной форме и осуществлять выплаты через свои онлайн-приложения. Сбербанк в начале 2020 года первым проинформировал АСВ о завершении тестирования данного сервиса и готовности к его применению.

«Указанный электронный сервис предложен агентством к применению всем банкам-агентам и по мере их технической готовности может использоваться ими в случае победы в соответствующем конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай», — указывают в АСВ, подчеркивая, что «данный сервис позволит расширить доступность услуг агентства для вкладчиков, а также будет способствовать повышению скорости, удобства и качества обслуживания».

По словам генерального директора АСВ Юрия Исаева, в агентстве ожидают, что число банков-агентов, готовых предлагать сервисы агентства в своих каналах, будет расти.



После принятия необходимых поправок к федеральному закону «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» вкладчики смогут дистанционно оформлять заявления и получать страховое возмещение также через портал госуслуг или сайт агентства, указывают в АСВ.