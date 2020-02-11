Банк России 11 февраля вновь направил Совкомбанку предписание в связи с приобретением кредитной организацией пакета акций Волго-Каспийского Акционерного Банка (Вкабанк, Астрахань). Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Предписание направлено «в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций», уточняется в сообщении.

Поясняется, что регулятор 11 февраля 2020 года «принял решение о несоответствии добровольного предложения, соответствующего требованиям пунктов 2—5 статьи 84.2 федерального закона «Об акционерных обществах» («Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества». — Прим. Банки.ру), Совкомбанка в отношении ценных бумаг Волго-Каспийского Акционерного Банка».

Как сообщалось, аналогичное предписание регулятора Совкомбанк получил 13 января текущего года.

Совкомбанк 4 декабря 2019 года сообщил, что стал акционером Вкабанка с долей в акционерном капитале более 20%. Сумма сделки сторонами не разглашалась. В Совкомбанке заявили о «планах построить долгосрочное партнерство с Вкабанком с целью усиления позиций в Астраханской области».