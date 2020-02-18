Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы в деле «ЮКОСа». Об этом говорится в официальном комментарии Министерства юстиции РФ в связи с отменой вынесенного в пользу России предыдущего судебного решения по спору с бывшими акционерами компании на 50 млрд долларов.

Апелляционный суд Гааги во вторник, 18 февраля, отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. Данные решения обязывали Россию выплатить бывшим мажоритарным акционерам нефтяной компании «ЮКОС» 50 млрд долларов в качестве возмещения якобы нанесенного ее действиями ущерба, напоминают в Минюсте.

«Несмотря на отсутствие ясного и недвусмысленного согласия Российской Федерации на такое арбитражное разбирательство, апелляционный суд Гааги не прислушался к мнению и доводам окружного суда Гааги. Голландский суд (апелляционная инстанция) также не принял во внимание неправомерное использование бывшими акционерами «ЮКОСа» механизма договора к Энергетической хартии, который не был ратифицирован Российской Федерацией и применялся лишь на временной основе в той мере, в которой не противоречил действующему российскому законодательству. Арбитражная оговорка, содержащаяся в договоре к Энергетической хартии, под сферу такого временного применения не подпадала», — заявили в ведомстве.

Суд обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам «ЮКОСа» Апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным.

Помимо этого, апелляционный суд Гааги, как отмечают в Минюсте России, «проигнорировал тот факт, что экс-акционеры «ЮКОСа» не являлись добросовестными инвесторами». «Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц. В ходе управления «ЮКОСом» бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия», — подчеркивают в Минюсте.

Также в ведомстве указывают, что решение апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека, который в своем постановлении от 20 сентября 2011 года по делу «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против России» отказал в признании нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и полностью отверг обвинения в адрес РФ в «политической мотивации» и «репрессивном характере» преследования компании «ЮКОС», а также в якобы имевшей место дискриминации в отношении нее со стороны российских властей.



«Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов», — заключают в Минюсте РФ.