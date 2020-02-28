Стоимость набора продуктов, необходимых для приготовления традиционных блинов, — так называемый «индекс блина» — в среднем за год снизилась в России на 9%, говорится в исследовании сервиса Rate&Goods, с материалами которого ознакомилось РИА Новости.

«В масленичную неделю специалисты сервиса подсчитали, что за прошедший год «блиндекс» (собственное название «индекса блина» в сервисе) — средняя сумма, которую покупателю нужно потратить, чтобы приобрести все необходимые ингредиенты для приготовления блинов, — упал на 9%», — говорится в исследовании.

Аналитики сервиса сравнили среднюю стоимость молока, куриных яиц, муки, соли, сахара, растительного масла и разрыхлителя в российских магазинах в феврале 2019 года со средней стоимостью этих же товаров в феврале 2020 года. Для анализа брались цены на самые популярные объемы и категории соответствующих товаров.

Результаты показали, что молоко и разрыхлитель незначительно подорожали (на 3,57% и 3,49% соответственно). Остальные товары подешевели, причем некоторые — весьма существенно: так, цена сахара снизилась почти на 40%, куриные яйца подешевели на 14%, растительное масло — примерно на 7%, снижение стоимости пшеничной муки составило около 2%, соли — почти 3%.

Масленица в России в этом году приходится на неделю с 24 февраля по 1 марта.

На днях в Банке России подсчитали, что блины с большинством начинок обойдутся в этом году московской семье дороже, чем в 2019-м (прим. Банки.ру).

