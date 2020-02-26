Блины со сгущенкой и большинством других начинок обойдутся в этом году московской семье дороже, чем в 2019-м, а блины с икрой — несколько дешевле. Стоимость приготовления различных вариантов блинов на семью из четырех человек в соответствии с рецептурой ГОСТ — так называемый «индекс блинов» — и динамику показателя рассчитали в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу к Масленице, которая в этом году приходится на неделю с 24 февраля по 1 марта.

Так, приготовление блинов со сгущенкой обойдется московской семье в 221 рубль — на 6% дороже, чем годом ранее. При этом блины с икрой в этом году подешевели на 1,2% до 930 рублей на семью. Блины со слабосоленой рыбой подорожали на 3% и будут стоить 352 рубля. Традиционные варианты — блины с маслом и блины со сметаной — за год подорожали на 3,7% и 4,2% соответственно, их стоимость составила 164 и 204 рубля. На 4,1% выросли цены на блины с вареньем — на них потребуется потратить 212 рублей. Блины с мясом обойдутся в 280 рублей, это на 3,2% больше, чем год назад.



Подсчеты произведены на основе официальной статистики за январь 2020 года. В ЦБ напоминают, что в январе 2020-го годовая инфляция составила 2,4% в России и 1,7% в Москве.