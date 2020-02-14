Замедление уровня годовой инфляции в январе 2020-го на 0,6 процентного пункта до 2,4% в значительной степени было связано с выходом из расчета повышения ставки НДС в прошлом году. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен» .

«В значительной мере снижение было связано со статистическим эффектом — выходом из расчета прироста цен в январе 2019 года, связанного с повышением ставки НДС. Замедлению годового темпа удорожания продовольствия при сохранении низкого месячного прироста цен на него (с исключением сезонности) способствовало дальнейшее расширение предложения на отдельных продовольственных рынках. Укрепление рубля в 2019 году ограничивало рост цен на товары с высокой импортной составляющей и на товары, конкурирующие с импортом. Сохранялось влияние на инфляцию сдержанного спроса», — отмечается в материале.



В январе снизились годовые темпы роста цен на широкий круг товаров и услуг. Наибольший вклад в замедление инфляции внесло снижение годового прироста тарифов на услуги ЖКХ, обусловленное статистическим эффектом высокой базы прошлого года.

Росстат: годовая инфляция в январе опустилась до 2,4% Годовая инфляция по итогам 2019 года составила 3%.

Цены на продовольственные товары в январе в среднем практически не изменились (с поправкой на сезонность). Плодоовощная продукция (с учетом сезонного фактора) дешевела четвертый месяц подряд. Снижались цены практически на все основные ее виды, включая овощи «борщевого набора», огурцы, фрукты и цитрусовые. В целом благоприятная конъюнктура рынка продуктов питания и аграрного сырья в ближайшие месяцы будет основным фактором, сдерживающим продовольственную инфляцию, полагают в Центробанке. Годовая продовольственная инфляция замедлилась на 0,6 п. п. до 2%.

При этом непродовольственные товары за месяц подорожали больше, чем в предыдущие пять месяцев (с поправкой на сезонность). Месячный прирост цен на непродовольственные товары составил, по оценке, 3,2%. Ускорение связано с более медленным снижением или стабилизацией цен на средства связи, бытовые приборы, телерадиотовары и персональные компьютеры, а также с ускорением роста цен на автомобили и нефтепродукты, в том числе в связи с повышением акцизов и утилизационного сбора с 1 января 2020 года.

Снижение годового темпа прироста цен на непродовольственные товары (на 0,5 п. п. до 2,5%) было связано в основном с выходом из расчета прироста цен в январе 2019 года, когда его темп значительно ускорился под влиянием повышения ставки НДС.

Повышение цен на услуги в январе также ускорилось — в основном за счет повышения взносов на капитальный ремонт жилья. Повышение цен на услуги за месяц составило 4,4%, что на 2,3 п. п. выше, чем в декабре 2019-го.

Годовой прирост цен на услуги уменьшился на 1 п. п. и составил 2,8%. Наибольший вклад внесло замедление роста тарифов на коммунальные услуги (до 2,3% после 5,1% в декабре). Оно происходило по мере исчерпания эффекта от дополнительной индексации тарифов в январе 2019 года, связанной с повышением ставки НДС. «В текущем году индексация проходит в июле в соответствии с традиционной схемой, и эффект базы обусловит в первой половине года низкий годовой темп прироста тарифов на услуги ЖКХ», — отмечают в ЦБ.

Вторым по размеру был вклад динамики цен на транспортные услуги. Основную роль сыграло дальнейшее снижение годового темпа прироста цен на авиаперевозки, который тем не менее остался высоким (7,1%). Уменьшился годовой прирост тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте, а также на железнодорожные перевозки (в том числе за счет изменения внутригодовой схемы индексации).

Услуги без учета жилищно-коммунальных и проезда на железнодорожном транспорте в январе были на 2,9% дороже, чем годом ранее (снижение на 0,5 п. п. по сравнению с декабрем 2019 года).



ЦБ: годовая инфляция в I квартале составит около 2% ЦБ неоднократно отмечал, что инфляция снижается быстрее ожиданий.

«По оценке Банка России, на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5—4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», — указано в комментарии.