Совокупное состояние пятерых богатейших россиян за день сократилось на 6,058 млрд долларов, пишет Forbes . Причиной стал обвал на бирже, вызванный коронавирусом COVID-19.

Так, согласно подсчетам издания, состояние совладельца «Норникеля» (падение акций — 6% к 14:30) Владимира Потанина за день уменьшилось на 1,4 млрд долларов, до 26 млрд. Бенефициар «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов потерял 1,6 млрд долларов, его состояние уменьшилось до 23,2 млрд долларов (падение акций — 7%). Состояние председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (падение акций — 9,8%) сократилось на 1,2 млрд долларов, до 22,5 млрд.

Владимир Лисин, которому принадлежат Новолипецкий металлургический комбинат (падение акций — 8%) и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding, потерял 910 млн долларов, и теперь его состояние оценивается в 21,3 млрд долларов. Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (падение акций — 9,7%) за день потерял 948 млн долларов, сейчас стоимость принадлежащих ему активов оценивается в 19,9 млрд долларов.