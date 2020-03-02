Бывший глава «ДОМ.РФ» Александр Плутник возглавил компанию «Новые городские проекты» («Прогород»). Согласно данным базы СПАРК, она была зарегистрирована 28 февраля. Учредителями «Новых городских проектов» выступили две «дочки» ВЭБ.РФ — «ИнфраВЭБ» и «ВЭБ-Капитал».



Среди видов деятельности компании — архитектура, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, деятельность в области права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, услуги в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, налоговое консультирование.

Александр Плутник возглавлял «ДОМ.РФ» с 2015 года до конца января 2020-го, когда гендиректором госкомпании стал бывший вице-премьер Виталий Мутко. Тогда источники РБК говорили, что Плутник может перейти в ВЭБ.РФ — куратора «ДОМ.РФ». «Ведомости» называли его протеже Игоря Шувалова, который сейчас возглавляет ВЭБ.РФ.

По данным издания, «Прогород» будет вести проекты комплексного развития городской экономики в группе ВЭБ.РФ. Среди проектов — модернизация коммунальной, инженерной инфраструктуры, городского транспорта и др. Источник РБК в ВЭБе уточнил, что в ВЭБе будет создан специальный координационный орган по проектам развития городской экономики во главе с Плутником. «Задача этого органа — «упаковка» городских проектов всех организаций развития в комплексные программы», — сказал собеседник издания.