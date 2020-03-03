Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 2,01% и составил 2 821,37 пункта. Индекс РТС увеличился на 4,19% до отметки 1 358,03.

Бумаги Сбербанка подорожали на 4,13%, «Газпрома» — на 1,47%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,66%. Бумаги Мосбиржи подешевели на 1,21%, «АЛРОСы» — на 0,99%.

Российский рынок акций во вторник финиширует в плюсе, констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Инвесторы все же собрались с силами, хотя это было ой как непросто, и выкупили часть вчерашней волатильности. Сегодня хотя бы отсутствовали те перепады настроения, которые раскачивали индексы накануне», — комментирует эксперт. Однако шансы на продолжение провала все еще есть, и они немалые, замечает Бодрова.

По ее словам, список актуальных рыночных катализаторов становится понемногу шире.

«К привычному уже коронавирусу прибавляется ожидание итогов встречи ОПЕК и некоторое недовольство еще не принятыми, но уже понятными решениями. Если бы картель хотел повлиять на нефтяные цены механизмами сокращения суточной добычи, он бы это уже сделал. Раз время терпит, значит, не все так страшно», — рассуждает аналитик.