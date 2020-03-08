Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) масштабировал потребительский кредит «Настоящий» на все регионы присутствия. Теперь их жители могут влиять на рассчитанную банком процентную ставку и снижать ее сразу на несколько пунктов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Кредит «Настоящий» выдается на срок три, пять, семь или десять лет. Сумма, которую может взять заемщик, варьируется от 50 тыс. до 5 млн рублей. Согласно условиям получения займа, клиент должен иметь постоянное место работы и хорошую кредитную историю без просрочек. Годовая ставка устанавливается банком в зависимости от кредитоспособности клиента, которая подтверждается справкой о доходах или выпиской из Пенсионного фонда РФ. Выписка может быть как предоставлена заемщиком, так и запрошена банком по номеру СНИЛС клиента», — говорится в релизе.

При подтверждении дохода клиента годовая ставка по кредиту «Настоящий» снижается максимум на 3 процентных пункта. Оформление кредита на сумму более 300 тыс. рублей позволит ее уменьшить еще на 3%. Так, заемщик может претендовать на минимальную ставку по кредиту в 12,5%. Но ее можно снизить еще больше, заключив договор страхования жизни. В этом случае минимальная ставка по кредиту составит 7,9%, а клиент получит не только экономию денег, но и страхование рисков: при наступлении страховых случаев банком гарантируются выплаты до полного погашения кредита.

При этом для получения кредита не требуется собирать портфель документов, клиент должен иметь с собой паспорт и справку о доходах или предоставить выписку из ПФР, а если он является участником зарплатного проекта банка, то только паспорт.