В Минэнерго России ожидают восстановления цен на нефть до 40—45 долларов за баррель во второй половине текущего года. Об этом в интервью агентству Reuters заявил замглавы ведомства Павел Сорокин. По его словам, стоимость продолжит расти и в следующем году, если не будет никаких неожиданных факторов.



Сорокин подчеркнул, что цена в 45—50 долларов за баррель является справедливой и обеспечит восполнение добычи. В то же время чиновник считает, что в ближайшие четыре — шесть месяцев станет заметно падение нефтедобычи.

Также Сорокин прокомментировал срыв сделки ОПЕК+ и дальнейший обвал нефтяных котировок. По словам чиновника, картель просил Россию еще на 300 тыс. баррелей в сутки сократить добычу. При этом замглавы ведомства подчеркнул, что сделать это технически очень сложно. Сорокин добавил, что каждое сокращение — это риск.

«Очень легко оказаться в ситуации замкнутого круга, когда, срезая один раз, через две недели ты получаешь еще большую и еще худшую реакцию, потому что нефть сначала отскакивает немного, а затем снова падает, потому что спрос продолжает падать», — сказал он.

Сорокин отметил, что неправильно урезать добычу сырья, когда падение спроса не достигло «дна».

По мнению замминистра, в текущем году рост спроса на сырье может быть нулевым из-за коронавируса. При этом ранее эксперты прогнозировали рост почти на миллион баррелей в сутки.

Как отметил чиновник, все будет зависеть от того, насколько сильным будет психологический эффект, вызванный эпидемией. «Бороться с ситуацией падающего спроса, когда «дно» неочевидно и неясно, где оно находится, мы не можем», — сказал замминистра.