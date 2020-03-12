Банк ДОМ.РФ повысил ставки по вкладам в рублях и понизил в долларах.



Доходность депозита «Сезонный» (от 30 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) составит 4,9—5,7% (вместо 4,5—5%), а вклада «Стратегический» (от 100 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) — 5,95—6,4% годовых (прежде — 5,7—6,2%).

«Ипотечный» (от 100 тыс. рублей на 365 дней) оформляется под 5,1% годовых (вместо 4,7%).

Доходность вклада «Базовый сберегательный» в рублях составит 4,8—5,75% (прежде — 4,45—5,3%), в долларах — 0,05—0,3% (вместо 0,25—1%), а «Базового пенсионного» — 4,9—5,85% в рублях (до этого — 4,55—5,4%) и 0,15—0,4% в долларах (ранее — 0,35—1,1%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, 500 долларов. Сроки — 91, 181, 367, 550, 730 и 1 100 дней.

Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.

«Пополняемый сберегательный» в рублях открывается под 4,65—5% (ранее — под 4,3—4,75%), в долларах — под 0,01% годовых (вместо 0,15—0,3%).

«Расчетный сберегательный» оформляется под 4,5—4,9% в рублях (прежде — под 4,15—4,45%) и под 0,01% годовых в долларах (до этого — под 0,1—0,25%).

Процентные ставки по вкладу «Пополняемый пенсионный» в рублях составляют 4,75—5,1% (ранее — 4,4—4,85%), в долларах — 0,01% годовых (вместо 0,25—0,4%).

«Расчетный пенсионный» открывается под 4,6—5% в рублях (прежде — под 4,25—4,55%) и под 0,01% годовых в долларах (до этого — под 0,2—0,35%).

Минимальная сумма депозитов «Пополняемый сберегательный», «Расчетный сберегательный», «Пополняемый пенсионный» и «Расчетный пенсионный» составляет 30 тыс. рублей или 500 долларов. Сроки — 91, 181, 367, 550, 730 и 1 100 дней.

Проценты по вкладам «Пополняемый сберегательный», «Расчетный сберегательный», «Пополняемый пенсионный» и «Расчетный пенсионный» выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы можно вносить в депозиты «Сезонный», «Базовый сберегательный», «Базовый пенсионный», «Пополняемый сберегательный», «Расчетный сберегательный», «Пополняемый пенсионный», «Расчетный пенсионный».