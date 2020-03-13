ЮниКредит Банк изменил условия по вкладам в долларах.

Так, прекращен прием средств во вклад «Универсальный» (ранее он открывался от 500 долларов под 0,1—0,2% годовых на срок от 91 до 1 101 дня).

Срок депозита «Для жизни» (от 1,5 тыс. долларов) теперь составляет 368, 735 и 1 101 день (ранее — 368, 735, 1 101 и 1 800 дней).

Процентные ставки — 0,5—0,6% годовых (прежде — 1—1,1%).

Депозит «PRIME» (от 20 тыс. долларов) открывается на 91 день под 0,35% годовых (ранее — на 91, 181, 270 и 378 дней под 0,35—0,5%).

Срок «Первоклассного» (от 500 долларов) составляет 91 день. Процентная ставка — 0,25% годовых (прежде срок составлял 91, 181, 270 и 368 дней, процентные ставки — 0,25—0,4%).

Дополнительные взносы предусмотрены для депозита «Первоклассный». По всем вкладам проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.