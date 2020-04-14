Госдума утвердила во втором и третьем чтениях инициативу по проведению в Москве эксперимента по установлению с 1 июля 2020 года правового режима в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Законопроект предусматривает проведение в городе Москве эксперимента по установлению с 1 июля 2020 года экспериментального правового режима в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения. Срок проведения эксперимента составит пять лет», — отмечается в пояснительной записке.

Московские власти своими правовыми актами определят условия, требования и порядок разработки, создания, внедрения, обязательного применения и оборота отдельных технологий искусственного интеллекта или отдельных товаров, работ и услуг на их основе. Нормативные акты, которые примет столица в рамках эксперимента, не могут противоречить федеральным законам, относящимся к ведению РФ или совместному ведению.

Под понятие технологий ИИ подпадают компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи. Экспериментальный правовой режим будет действовать только в отношении участников эксперимента — юрлиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий реестр на основании поданных ими заявок.

Технологический комплекс, с которым им предстоит работать, включает системы и средства обработки информации и программное обеспечение.

«Результатом эксперимента не может быть ограничение конституционных прав и свобод граждан или введение для них дополнительных обязанностей. Он проводится в целях повышения качества жизни населения, эффективности государственного и муниципального управления, повышения эффективности хозяйствующих субъектов», — подчеркивается в сообщении законодателей.

Регламентированы вопросы хранения, использования и уничтожения обезличенных персональных данных.



Закон позволит стимулировать внедрение и использование технологий ИИ, определить сферы экономики и общественных отношений, в которых целесообразно их внедрение, установить, какие общие правовые нормы следует ввести, а какие — откорректировать, чтобы решить поставленные президентом задачи по обеспечению технологического суверенитета в сфере ИИ, поясняют парламентарии.

