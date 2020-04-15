Площадка «AliExpress Россия» запускает новый сервис Plus с ускоренной доставкой и возможностью бесплатной доставки товаров от международных продавцов до двери. Об этом в среду сообщили в компании, уточнив, что сервис запущен в режиме бета-тестирования, которое продлится до июня.

В Plus продается порядка 1 млн товаров: это товары первой необходимости, товары для авто, аксессуары и бижутерия, товары для красоты и здоровья, компьютерная техника, одежда, спортивные товары и товары для хобби, товары для дома и сада, электроника и детские товары от «более чем 10 тыс. лучших производителей из России и Китая», следует из релиза. В настоящий момент основной фокус сделан на товарах для дома и товарах первой необходимости с быстрой доставкой.

Все товары Plus находятся в соответствующем разделе мобильного приложения и на сайте AliExpress, они отмечены специальным значком.

Доставка российских товаров осуществляется в течение двух дней. Максимальный срок доставки из других стран — 15 дней. Для российских товаров логистика будет осуществляться Почтой России или курьерскими службами и сетями доставки, для товаров из Китая — логистической компанией Cainiao (принадлежит Alibaba Group). Заказы также можно будет забрать в постаматах по всей территории России или в пунктах выдачи в магазинах X5 Retail Group.

«Улучшенные сроки доставки стали возможны за счет прямого контакта «AliExpress Россия» с 10 тыс. отобранных по критериям качества и скорости доставки производителей, запуска новых логистических продуктов с Почтой России, а также бесплатного размещения российскими продавцами наиболее популярных товаров на складе AliExpress в России (у компании есть собственный склад в Подмосковье) и организации фулфилмента «AliExpress Россией». Перечень лучших производителей и товаров будет расширяться за счет подключения новых партнеров, которые смогут обеспечить покупателям выполнение всех условий Plus», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что большинство купленных товаров со знаком Plus можно легко вернуть в течение 15 дней без объяснения причины и с полным возвратом денежных средств. Более того, в связи с периодом самоизоляции срок возврата товаров увеличен на 30 дней для безопасного возврата посылок.

«В период самоизоляции также введена бесплатная доставка до двери на товары из-за рубежа со знаком Plus с помощью Почты России. Для обычных пользователей доставка до двери почтальоном стоит 100 рублей. Для пользователей AliExpress Plus она будет бесплатна», — рассказали в компании.

Генеральный директор компании «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев, комментируя нововведения, отмечает, что «и цены, и ассортимент AliExpress останутся неизменными».



Товары под брендом Plus доступны пользователям с 15 апреля. Их можно найти на главной странице и в специальном разделе на платформе. В честь запуска Plus также будут действовать скидки в размере до 50%. Первые две недели для новой категории станут тестовыми, все товары и возможности будут включаться постепенно.

