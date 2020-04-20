Банки в I квартале 2020 года выдали почти 3,95 млн нецелевых кредитов (кредитов наличными) на общую сумму 1,2 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых выдач выросло на 13%, а объем кредитования — на 18%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Выдачи кредитов наличными в марте были примерно на 10% больше, чем в феврале. Однако в первые будние дни карантина (30 марта — 3 апреля) выдачи сократились примерно в 3,3 раза по сравнению со средним количеством выдач в рабочие дни марта, отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

«С одной стороны, прекратили работу многие торговые точки и гражданам стало сложнее потратить свои средства. С другой стороны, на фоне роста безработицы и сокращения зарплат банки сейчас не могут быть уверены, что сторонние клиенты не потеряли работу или не потеряют ее в ближайшее время, поэтому ужесточили свои кредитные политики», — комментирует данные исследования эксперт.