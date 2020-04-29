Министерство экономического развития России оценивает рост ВВП страны в I квартале в 1,8% в годовом выражении, свидетельствует информация на сайте ведомства.

На главной странице сайта МЭР одной строкой представлена динамика по ряду показателей. Для ВВП указано значение 1,8% с пояснением, что это оценка министерства по динамике показателя в январе — марте 2020 года по отношению к январю — марту 2019-го.

За январь — март на сайте также представлена динамика по промышленности и розничной торговле: рост составил 1,5% и 4,3% соответственно к аналогичному периоду прошлого года.



В конце марта в «Картине деловой активности» МЭР сообщало, что рост российского ВВП в феврале 2020 года, по оценке, ускорился до 2,9% в годовом выражении с январских 1,7%. Уточнялось, что январская оценка была скорректирована на 0,1 процентного пункта в сторону повышения с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности.

