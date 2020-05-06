Банк России установил официальные курсы валют на 7 мая.

Курс доллара вырос на 1,25 рубля, составив 73,9719 рубля (72,7263 рубля на 6 мая). Курс евро увеличен на 0,94 рубля до 80,0598 рубля (79,1189 рубля на 6 мая).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 13:05 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 74,44 рубля (плюс 69 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 80,3 рубля (плюс 35 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,29—74,5 рубля за доллар и 79,5—80,42 рубля за евро.