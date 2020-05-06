Морской Банк предлагает новый вклад «Управляй сам».

Минимальная сумма вложения — 30 тыс. рублей, максимальная — 20 млн рублей. Срок депозита составляет 400 дней и разделен на два периода начисления процентов со ставкой за первые 300 дней 5% годовых и за оставшийся период — 7,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,63%.

Дополнительные взносы можно вносить в течение первых 100 календарных дней с даты открытия вклада суммами от 3 тыс. рублей.

Во втором периоде (с 301-го по 400-й день) возможны расходные операции в пределах суммы, превышающей размер неснижаемого остатка по депозиту. Минимальная сумма расходной операции — 3 тыс. рублей.



Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. При досрочном расторжении договора проценты за полные периоды выплачиваются по ставке, установленной для соответствующего периода.