Высокий суд Лондона в пятницу, 12 июня, более чем вдвое сократил сумму, которую может тратить бывший акционер банка «Траст» Сергей Беляев на жизнь и юридические расходы. Суд пришел к выводу, что нынешняя сумма в 17 тыс. фунтов стерлингов в месяц — это «слишком много», сообщает Forbes .



Беляев вместе с экс-партнерами по банку «Траст», Ильей Юровым и Николаем Фетисовым, в январе этого года в Лондоне проиграл иск «Трасту» на 900 млн долларов. Суд после четырехлетнего разбирательства пришел к выводу, что экс-банкиры выводили из «Траста» сотни миллионов долларов и ответственны за крах банка в 2014 году. Еще в начале 2016-го суд постановил арестовать все активы Юрова, Фетисова и Беляева в пределах 830 млн долларов. Эта мера коснулась недвижимости в Великобритании, России, на Кипре, счетов в российских, кипрских, британских и швейцарских банках.

В феврале этого года суд запретил Юрову и Фетисову тратить деньги с арестованных счетов на поддержание жизни и юридические услуги — судья пришел к выводу, что у банкиров могут быть активы, которые они скрыли от суда, и переложил бремя содержания бизнесменов на их жен. При этом для Беляева было сделано исключение, поскольку суд счел, что наличие у него альтернативных источников дохода неочевидно.

Теперь «Траст» требовал, чтобы расходы Беляева были сокращены до 6 тыс. фунтов стерлингов. Как отмечал представитель «Траста» в суде в пятницу, Беляев не должен иметь возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», а должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое. Сам Беляев указывал на то, что, поскольку у него нет работы, ему нужно как минимум 10 тыс. фунтов стерлингов в месяц. Экс-банкир, который представлял себя в суде самостоятельно, отмечал, что вынужден был отказаться от услуг юридических консультантов, поскольку они очень дороги. Судья в итоге выбрал средний вариант, ограничив расходы 8 тыс. фунтов стерлингов.

После того как в декабре 2014 года ЦБ РФ принял решение о проведении санации банка «Траст», Юров, Беляев и Фетисов вместе с семьями покинули Россию. В феврале 2016 года банк «Траст» обратился в Высокий суд Лондона с иском о возмещении нанесенного ущерба.

