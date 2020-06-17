Фондовые торги в РФ завершились в среду уходом ключевых индикаторов в минус, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,3% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 2 740,1 пункта. Индекс РТС просел на 0,39% — до отметки 1 237,93.

Котировки акций «Норильского никеля» понизились на 1,11%, ВТБ — на 1,03%, Московской биржи — на 0,97%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,91%, бумаги МТС — на 0,69%, «Газпрома» — на 0,37%, «Тинькофф» — на 0,24%. Бумаги «Яндекса» подорожали на 1,97%, Сбербанка — на 0,18%, «АЛРОСы» — на 0,03%.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова связывает динамику на российском рынке со спадом оптимизма на зарубежных площадках. «Настроения на мировых биржах в среду царили неоднозначные. Американские индексы решили передохнуть от роста, что можно сказать и о динамике акций большинства секторов на российском рынке. До конца недели на биржах продолжат следить за распространением коронавируса в США и Китае, при этом технические факторы все еще не исключают возвращения к покупкам, а макроэкономические данные за май закономерно указывают на улучшение ситуации», — комментирует она.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, тот факт, что индекс Мосбиржи продолжает находиться выше поддержки, расположенной на уровне 2 700 пунктов, говорит в пользу возможности продолжения восстановления. «Пробой же этой отметки укажет на усиление коррекционных настроений и будет способствовать активизации продаж в российских акциях», — предупреждает эксперт.

«К вечеру достаточно позитивного торгового дня российские биржевые индексы сползли в минус», — констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее мнению, «для этого есть сразу два повода: за пару дней отскока активы и бенчмарки вернулись довольно высоко, а новых оснований для этого как будто и не прибавилось… Идей на рынке пока нет, зато участники рынка проявляют большое желание отойти в сторону и понаблюдать за развитием событий. Сравнительно небольшие объемы торгов в середине недели… подтверждают, что эта мысль общая для многих участников рынка».

