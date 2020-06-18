Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,27% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 732,69 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,22% и равнялся 1 235,24 пункта.

Позитивный импульс, позволивший рынкам отыграть большую часть потерь предыдущей недели, к среде иссяк, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. По его словам, на росте опасений относительно второй волны коронавируса и темпов восстановления мировой экономики началась волна продаж.

Что касается настроений на рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные, говорит эксперт.

«Учитывая внешний фон, сегодня на открытии торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Это отступление индекса Мосбиржи в сторону уровня 2 700 пунктов. При этом в ходе сессии на рынках сохранится преобладание негативных настроений, что приведет к дальнейшему снижению российского рынка. Однако мы ожидаем, что к закрытию индекс Мосбиржи удержит позиции в диапазоне 2 700—2 750 пунктов», — комментирует аналитик.