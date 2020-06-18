Фондовые торги в РФ завершились в четверг в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Два ключевых индикатора потеряли по 0,58% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов, при этом индекс Мосбиржи завершил сегодняшнюю сессию на отметке 2 724,33 пункта, а индекс РТС — на уровне 1 230,71.

Котировки акций Сбербанка ушли в минус на 2,1%, «Норильского никеля» — на 1,71%, ВТБ — на 1,64%, «Газпрома» — на 1,46%, «АЛРОСы» — на 1,08%. Бумаги «Тинькофф» подорожали на 1,94%, «Яндекса» — на 1,3%, Московской биржи — на 0,14%, МТС — на 0,09%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,07%.



«Неоднородная внешняя конъюнктура в четверг не оставила российским инвесторам вариантов — и отечественные рынки отступили. Это второй день распродаж, более того, вторая попытка рынка скорректироваться, пока сложился информационный вакуум», — пишет старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

В частности, она указывает, что «нефтяной рынок продолжает раскачивать из стороны в сторону. Днем баррель Brent неплохо подрастал, но к вечеру ушел в небольшой минус… Отсутствие с этой стороны четких сигналов вводит инвесторов в заблуждение».



«Настроения на мировых биржах в четверг были неоднозначными. На рынке РФ явно ощущалось нежелание инвесторов рисковать, в то время как в США все еще наблюдались попытки роста основных индексов. Толчок к краткосрочному повышению российские акции могут получить, пожалуй, в случае обновления нефтяными ценами июньских пиков (последнее не исключено при особенно позитивных сообщениях с заседания мониторингового комитета ОПЕК+). В остальном в пятницу внимание будет приковано к заседанию ЦБ РФ, который, вероятно, сохранит курс на резкое смягчение денежно-кредитных условий», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.