Клиенты ВТБ жалуются на сбой в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн», сообщает РБК .

В пресс-службе ВТБ агентству подтвердили наличие технических проблем. «Сообщаем, что в «ВТБ-Онлайн» были зафиксированы технические проблемы, связанные с некорректной выгрузкой архивных СМС-сообщений о ранее проведенных трансакциях. Данные сообщения носят ошибочный характер и не связаны с действительными трансакциями по счетам», — заявили в ВТБ.



Там отметили, что из-за возросшей нагрузки у некоторых клиентов могут возникать проблемы с доступностью мобильного банка. «Наши IT-специалисты делают все возможное, чтобы оперативно урегулировать данную ситуацию. Приносим клиентам свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.