Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ улучшил условия по дебетовым картам — теперь карты доступны клиентам без комиссии за обслуживание. На бесплатное обслуживание могут рассчитывать и держатели карт, получившие в банке ипотечный или нецелевой кредит или оформившие вклад (накопительный счет) в размере от 100 тыс. рублей вне зависимости от суммы оборота по карте.

Клиенты Сбербанка теперь могут переводить средства с карт банка в «QIWI Кошелек» и обратно, а также пополнять карты банка с терминалов QIWI. Единовременный платеж составляет от 10 рублей до 15 тыс. рублей. Перевод с карты Сбербанка в «QIWI Кошелек» осуществляется по номеру телефона получателя средств. Операции доступны в «Сбербанке Онлайн» и устройствах самообслуживания, комиссия при этом не взимается.

Держатели Opencard банка «Открытие» смогут бесплатно путешествовать по России и миру: забронировать отели, авиа- и железнодорожные билеты можно с помощью накопленных бонусов, даже если баланс карты равен нулю. При полной оплате бонусами финучреждение дает дополнительную скидку в 20% на любое бронирование или билет.

Росгосстрах Банк (РГС Банк) расширил продуктовую линейку для автомобилистов, предложив кредитную «Дорожную карту» с повышенным кешбэком. Кредитная ставка по карте составит 19,9% годовых, льготный период на покупки по карте без оплаты процентов — 62 дня. Максимальный кешбэк также доступен при оплате товаров и услуг в категориях «Еда» и «Развлечения». На все остальные безналичные траты по карте действует базовый кешбэк 0,5%.

Держателям кредитных карт банка «Ренессанс Кредит» стал доступен пакет дополнительных опций, включающий изменение размера минимального платежа, пропуск минимального платежа и увеличение льготного периода кредитования. Об этом сообщили в пятницу в «Ренессанс Кредите», уточнив, что подключить пакет можно при оформлении кредитной карты в отделении банка.

Клиенты банка «Открытие» — владельцы компаний малого и среднего бизнеса с июля 2020 года могут оформить бизнес-карту Mastercard с программой лояльности. Программа лояльности по карте предусматривает до 5% кешбэка за траты на АЗС, в кафе и ресторанах, а также за расходы на строительство и ремонт. Максимальный ежемесячный кешбэк составляет 17 тыс. рублей.

Банк «Возрождение» приглашает принять участие в акции «Приведи друга». По ее условиям действующий клиент «Возрождения» может рекомендовать продукты банка своим друзьям, в случае если его друзья воспользуются рекомендацией и оформят продукт банка, то каждый из них может получить денежное вознаграждение до 10 тыс. рублей.