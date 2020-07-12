Банк ДОМ.РФ в партнерстве с застройщиком «Стадион «Спартак» предлагает программу субсидирования ипотечных ставок при покупке квартир в ЖК «Город на реке Тушино-2018» в Москве.

«Оформить ипотеку можно по ставке от 3,1% в рамках льготной ипотеки на новостройки. Минимальная процентная ставка доступна для заемщиков, подтверждающих доходы и занятость выпиской из Пенсионного фонда РФ, заказать ее можно через сотрудника банка», — говорится в релизе.

Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования. По условиям программы, максимальная сумма ипотеки составляет 12 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Кредит оформляется на срок до 30 лет.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн на сайте банка, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кешбэк 5% на товары категории «дом» и «АЗС».

