«Билайн» внедряет в Москве и Санкт-Петербурге технологию eSIM — виртуальную сим-карту нового поколения. «В будущем с ее помощью клиент, не вставая с кресла, сможет за пять минут подключиться к сети «Билайн», в том числе посредством госуслуг/ЕСИА. Установить eSIM на смартфон, поддерживающий эту технологию, так же просто, как загрузить обычное приложение», — отмечается в сообщении компании.

С сентября виртуальная сим-карта будет доступна по всей России.

«Билайн» реализовал подключение eSIM в собственной розничной сети. «Только в магазинах «Билайн» клиент сможет подключить eSIM бесконтактным способом и без необходимости стоять в очереди. Продавцы используют мобильное рабочее место — установленное на планшет приложение, которое формирует QR-код. Клиенту достаточно считать его своим смартфоном с экрана планшета и дальше установить профиль eSIM уже с помощью своего устройства», — поясняет оператор.

Компания готова реализовать пилотный проект по онлайн-подключению eSIM, и клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга при такой реализации могут приобрести ее на интернет-сайте компании или в приложении «Мой Билайн» (4+). Для активации нужно будет сделать четыре шага: выбрать тариф, номер телефона и дополнительные услуги через онлайн-форму на сайте или в мобильном приложении «Мой Билайн»; оплатить покупку; зарегистрировать eSIM; подтвердить установку профиля eSIM на свой смартфон.



В компании подчеркивают, что она упростит клиентам процедуру подключения eSIM. «Обычно ее установка связана с необходимостью вручную внести изменения в настройки смартфона. При регистрации eSIM через приложение «Мой Билайн» настройки установятся автоматически», — отмечается в релизе.

