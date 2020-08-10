Последствия обработки биометрических данных еще до конца неизвестны, и в этой сфере необходимо более четкое и вместе с тем более осторожное регулирование. Об этом, как сообщается на сайте Кремля, заявил в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрей Липов.

Глава Роскомнадзора констатировал, что «сейчас очень много систем развивается на основе биометрических данных». «Но, к сожалению, персональные биометрические данные — это данные, от которых мы можем отказаться всего лишь один раз в жизни: в конце ее. То есть это то, что мы не можем совсем изменить. Персональные данные — паспортные данные, сам паспорт — мы можем поменять, а вот нашу биометрию мы поменять не можем. При этом последствия обработки биометрических данных нам еще до конца неизвестны», — отметил он.

«Например, радужная оболочка глаза говорит обо всех болезнях человека. Если она используется для идентификации, то как она может быть потом переиспользована без ведома человека, мы еще не знаем», — пояснил Липов.



«В общем, хотели бы подумать насчет более четкого регулирования в этой сфере, более осторожного. Естественно, не противопоставляя это регулирование тем целям по развитию цифровой экономики, которые у нас стоят», — заключил он.

