Банк «Ренессанс Кредит» ввел новый вклад «Ренессанс Специальный». Депозит открывается в рублях в сумме от 100 тыс. рублей сроком на один год.

«Разместить денежные средства во вклад можно как в отделении банка, так и через интернет-банк», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Оксана Даниленко.

Процентная ставка при оформлении вклада в отделении банка равна 4,9%, а при размещении средств через интернет- или мобильный банк — 5%. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

Также банк поднял процентные ставки по действующим депозитам в рублях.

На 0,1 процентного пункта повышены ставки по вкладам «Без границ» и «Без границ Online» (открываются в сумме от 1 тыс. рублей сроком на полгода). Теперь процентная ставка по вкладу «Без границ» равна 3,8% годовых, по депозиту «Без границ Online» — 3,9%. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются. Разрешается внесение дополнительных взносов и частичное снятие средств.

Доходность вкладов «Ренессанс Накопительный» и «Ренессанс Накопительный Online» (открываются в сумме от 30 тыс. рублей на три месяца, полгода, девять месяцев и год) также выросла на 0,1 п. п. В настоящий момент «Ренессанс Накопительный» можно оформить под 3,6—4,2%, а «Ренессанс Накопительный Online» — под 3,7—4,3% годовых. Вклады можно пополнять. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.



На 0,5 п. п. увеличена ставка по вкладу «Ренессанс Инвестиционный» (от 100 тыс. рублей на полгода). Новая ставка составляет 6% годовых. Вклад оформляется с одновременным заключением договора инвестиционного страхования жизни. Проценты выплачиваются в конце срока.