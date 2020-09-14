ВТБ обеспечит проведение в магазинах «Пятерочка» платежей через систему Alipay. Об этом сообщили в банке, уточнив, что в рамках совместного проекта с указанными торговой сетью и платежной системой им проведена первая такая трансакция в одном из магазинов сети.

Для оплаты покупки в магазине требуется только мобильный телефон: с помощью приложения Alipay необходимо отсканировать QR-код (у кассира или на терминале самообслуживания) и нажать на кнопку «оплатить» в приложении.

«ВТБ уже несколько лет развивает сотрудничество с Alipay… Запуск технологии приема платежей с помощью Alipay в магазинах «Пятерочка» позволит туристам и гражданам Китая, постоянно проживающим в России, проводить операции привычным способом. В дальнейшем мы обеспечим работу технологии в других точках сети», — отмечает вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

В банке подчеркивают, что Alipay — одна из наиболее популярных платежных систем в Китае: ее использует порядка 60% населения страны.



По итогам развернутого тестирования и проведения необходимых доработок новая технология станет доступна в магазинах Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — ключевых регионах притяжения туристов из Китая.