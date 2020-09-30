Банк ВТБ вышел из капитала Первого канала, свидетельствуют данные на сайте раскрытия корпоративной информации.

Согласно уведомлению , опубликованному банком в среду, 30 сентября, неделей ранее, 23 сентября, его доля в АО «Первый канал» снизилась с 20% до нуля.



Напомним, в марте 2019 года сообщалось о покупке структурами ВТБ 20% акций АО «Первый канал» у компании «ОРТ-КБ» Романа Абрамовича. «У группы ВТБ большой опыт работы в сфере прямых инвестиций, мы постоянно изучаем рынок, в том числе медиасегмент, и смотрим на привлекательные активы, вложения в которые позволят зафиксировать достаточно высокий уровень инвестиционной доходности», — отмечал тогда первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.