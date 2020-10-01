Банк ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам.

Оформить кредит наличными или рефинансирование работники по найму (в том числе клиенты, имеющие действующий ипотечный кредит, по данным ВТБ или бюро кредитных историй) смогут на следующих условиях: при сумме от 50 тыс. до 999 999 рублей ставка составит от 6,4% до 12,2% годовых для «зарплатников» и от 7,9% до 14,2% для прочих клиентов; от 1 млн до 5 млн рублей — от 6,4% до 10,9% для зарплатных заемщиков (от 6,9% для остальных). Ставки действуют при условии оформления личного страхования, а в случае отказа надбавка составит 4—5 процентных пунктов. Срок финансирования — от шести месяцев до семи лет для зарплатных клиентов (для прочих — до пяти лет). Обеспечение не требуется.

Для неработающих пенсионеров программа доступна в сумме от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (для военных пенсионеров — до 800 тыс.) Ставка варьируется в диапазоне от 7,9% до 14,2% годовых при наличии страхования и от 11,9% до 18,2% при отсутствии финансовой защиты.



«Новое снижение ставок от банка ВТБ является хорошим стимулом для тех, кто еще думает — брать или не брать сейчас кредит. Такое предложение на данный момент является одним из самых выгодных на рынке потребительского кредитования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.