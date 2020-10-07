В Киргизии приостановлена работа систем, обеспечивающих перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, которые позволяют осуществлять трансграничные платежи. Об этом сообщили в Нацбанке страны.

В сообщении отмечается, что Нацбанк «в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 7 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране».

Рекомендация коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности также была опубликована Нацбанком Киргизии 6 октября.

Накануне стало известно, что жители Киргизии не могут снять средства со счетов через банкоматы, так как аппараты отключены, а деньги из них изъяты.

В сегодняшнем сообщении уточняется, что национальная платежная система «Элкарт» продолжает обеспечивать возможность проведения безналичных платежей. Платежи и расчеты могут осуществляться с использованием инструментов безналичной и дистанционной оплаты: банковских платежных карт, электронных кошельков, мобильного приложения «Элкарт Мобайл», QR-кодов и др.



Беспорядки в Киргизии начались 5 октября после объявления результатов парламентских выборов.