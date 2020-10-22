Реалист Банк ввел новый вклад «Реалист».

Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей на сроки от 370 до 1 100 дней. Процентная ставка зависит от срока и составляет 5—5,1% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет либо капитализируются.

Дополнительные взносы можно вносить в течение 91 дня при открытии вклада на срок от 550 дней. Частичное снятие средств не предусмотрено. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются в зависимости от фактического срока нахождения средств на счете: до 370 дней — по ставке вклада до востребования, от 370 дней — по ставке 3—4,5% годовых.

