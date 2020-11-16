Фондовые торги в РФ завершились в понедельник в уверенном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,8% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 079,74 пункта. Индекс РТС взлетел на 3,33% до отметки 1 268,61.

Акции «Газпрома» подорожали на 2,77%, СберБанка — на 2,06%, «Норильского никеля» — на 1,02%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,96%, Московской биржи — на 0,87%, «Магнита» — на 0,81%. Бумаги «Полюса» снизились в цене на 2,06%, Mail.ru — на 1,41%, «Яндекса» — на 1,13%, МТС — на 0,12%.



«Покупкам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог прибавить более 3,5%, поднявшись в район 44,3 доллара за баррель. Также наш рынок поддержала динамика западных фондовых площадок… В ходе сегодняшней сессии спрос на рисковые активы поддержало два фактора. Утром позитивные настроения сформировались на фоне хороших данных по ВВП Японии за III квартал и промпроизводству в Китае в октябре. При этом в ходе дня вышел отчет Moderna, в котором утверждается, что вакцина данной компании в рамках тестирования показывает эффективность более 94%. Это также способствовало росту широкого спектра активов, включая российские акции. В результате индекс Мосбиржи сделал еще один существенный шаг к верхней границе диапазона 3 000—3 100. Выход вверх из данного диапазона откроет рынку дорогу к историческим максимумам, установленным в начале года в районе 3 200 пунктов. При этом сохраняются существенные риски коррекции: рынок выглядит перегретым, в результате чего часть игроков в ближайшие сессии может предпочесть зафиксировать прибыль по длинным позициям, что приведет к снижению индекса Мосбиржи», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Долларовый индекс РТС показывал более уверенные темпы роста благодаря укреплению рубля, уточняет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

По ее словам, «техническая картина по обоим индексам, помимо краткосрочной перекупленности, в целом продолжает улучшаться и указывает на силу восходящего тренда».

