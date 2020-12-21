🔹 Российские кредитные организации заработали в ноябре 149 млрд рублей, что немного ниже результата октября в основном из‑за отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления рубля. За 11 месяцев прибыль сектора составила 1,4 трлн рублей (ROE — 16% в годовом выражении), сообщает Центробанк. Количество прибыльных банков в ноябре снизилось до 235 (63,3% от общего количества), тогда как в октябре их было 247. Доля активов банков, прибыльных по итогам всех 11 месяцев 2020-го, оставалась стабильной (98%).

🔹 Банки.ру запускает серию исследований по лидерам отечественного рынка потребительского кредитования. Совокупный портфель потребкредитов банков — участников первого рейтинга на 1 октября 2020 года составил 2,4 трлн рублей, а лидируют по размеру портфеля ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.

🔹 Цифровой рубль должен решить проблему заградительных тарифов и лимитов, установленных некоторыми банками в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. При этом Центробанк не рассматривает в рамках базовой концепции использование цифрового рубля для вкладов и выдачи займов.

🔹 Перед Новым годом мы анализируем достигнутые цели, планируем новые, стараемся спрогнозировать ближайшее будущее. Попробуем вообразить, что готовит 2021-й каждому знаку Зодиака соответственно его качествам с финансовой точки зрения.

