Российские кредитные организации заработали в ноябре 149 млрд рублей. Об этом сообщает Центробанк в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2020 года».



«Прибыль сектора составила 149 млрд рублей (доходность на капитал (ROE) — около 18% в годовом выражении), что немного ниже результата октября в основном из‑за отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления рубля. За 11 месяцев прибыль сектора составила 1,4 трлн рублей (ROE — 16% в годовом выражении)», — отмечает регулятор.



Количество прибыльных банков в ноябре снизилось до 235 (63,3% от общего количества), тогда как в октябре их было 247. Доля активов банков, прибыльных по итогам всех 11 месяцев 2020-го, оставалась стабильной (98%). Источники собственных средств сектора в ноябре выросли на 191 млрд рублей до 10,5 трлн рублей, что больше заработанной прибыли (149 млрд рублей) в связи с положительной переоценкой ценных бумаг через прочий совокупный доход (+49 млрд рублей), в основном ОФЗ, на фоне снижения кривой доходности.



Корпоративный кредитный портфель банков в ноябре вырос на 208 млрд рублей, прирост составил около 0,5%, что в два раза ниже показателя октября и соответствует среднемесячному темпу 2019-го. Прирост пришелся в большей степени на системно значимые кредитные организации (СЗКО) (+0,5%), в то время как у других крупных банков из топ-100 он был более умеренным (+0,3%). Розничный портфель в ноябре вырос умеренно — на 131 млрд рублей (+0,7%), но эта сумма занижена, так как одна СЗКО провела секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму около 200 млрд рублей.



«По опросам крупнейших банков, ипотечный портфель в ноябре вырос на 2,7% (с корректировкой на секьюритизацию), что чуть ниже темпов сентября — октября (около 3%). Как и в прошлые месяцы, около 30% выдач было обеспечено программой «Льготная ипотека 6,5%», в рамках которой в ноябре было предоставлено кредитов примерно на 155 млрд рублей, а с момента ее запуска — примерно на 875 млрд рублей», — говорится в документе.



Прирост потребительских кредитов в ноябре несколько замедлился (+1,2%) по сравнению с октябрем (+1,5%), что может быть связано с ростом неопределенности из‑за ухудшения эпидемической обстановки.



Объем средств юридических лиц в ноябре показал существенный рост (+1,173 трлн рублей, или +3,8%). При этом увеличивались в основном средства в валюте (+800 млрд рублей в рублевом эквиваленте, или 8,1%), прирост рублевых остатков был более умеренным (+1,8%).



Объем средств населения (без учета средств на счетах эскроу) вырос незначительно (+52 млрд рублей, или 0,2%), при этом динамика валютных вкладов была положительной (+1,6%), а рублевых — отрицательной (-0,2%). На фоне достаточно низких депозитных ставок (4,44% в третьей декаде ноября) население продолжает вкладываться в альтернативные инструменты.

