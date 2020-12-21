Цифровой рубль должен решить проблему заградительных тарифов и лимитов, установленных некоторыми банками в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Об этом в ходе онлайн-дискуссии, посвященной цифровому рублю, сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

«Очень многие банки ввели заградительные тарифы, заградительные лимиты (при переводах через СБП. — Прим. ред.). Я думаю, что вы тоже это знаете. То есть свободный «вход» — с точки зрения перевести (деньги на счет), но из ряда банков очень сложно вывести. И в этом плане как инфраструктура — работает прекрасно, но, с точки зрения потребителя и вас как клиента, вы во многих банках будете испытывать большие сложности при попытке перевести свои же собственные деньги либо вам нужно будет это делать несколько дней, долго и нудно», — отметила Скоробогатова.

ЦБ не рассматривает использование цифрового рубля для вкладов и кредитов Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин.

По ее словам, цифровой рубль «как раз за счет того, что кошельки будут на платформе Центрального банка и при этом все расчетные и кредитные продуктовые сервисы остаются «на руке» коммерческих банков, дает возможность уйти от этого платежного рабства. Мне кажется, это одна из задач, которую мы вместе с вами должны решить».

При этом первый замглавы ЦБ подчеркнула, что Система быстрых платежей также продолжит развитие. «СБП будет развиваться сама по себе, это еще одни дополнительные рельсы для инфраструктуры платежей», — уточнила она.