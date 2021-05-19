«Сбер» принял решение построить новый суперкомпьютер, сообщил глава СберБанка Герман Греф на стратегической сессии по теме искусственного интеллекта в АПК, организованной СберБанком для Минсельхоза.
«Мы недавно приняли решение о строительстве нового суперкомпьютера», — сказал Греф.
Ранее СберБанк и его дочерняя компания SberCloud представили суперкомпьютер «Кристофари». Это единственный российский суперкомпьютер, созданный специально для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Его мощности позволяют обучать программные модели, основанные на сложных нейронных сетях, в рекордно короткие сроки. Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики — нефтегазовой, электроэнергетике, тяжелой промышленности, медицине, телекоммуникациях, ретейле и финансовом секторе.
В основу платформы для государства «Сбер» заложит собственные технологии.