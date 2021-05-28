Выплаты компенсаций вкладчикам банка «ИРС» и Заубер Банка начнутся не позднее 11 июня 2021 года, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе не позднее 3 июня. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Страховой случай в отношении каждой из указанных кредитных организаций наступил в связи с отзывом ее лицензии Центробанком в пятницу, 28 мая.



Напомним, размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения , установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн).

Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

Размер страховой ответственности АСВ перед вкладчиками Заубер Банка на основе данных его отчетности на 1 мая 2021 года предварительно оценивается в 1,7 млрд рублей, перед вкладчиками банка «ИРС» — в 122 млн.



Требования вкладчиков к банкам, превышающие страховое возмещение, будут удовлетворяться в соответствии с установленным законодательством порядком в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банков за счет взыскания и реализации их активов и иного имущества.