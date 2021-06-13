Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

РГС Банк изменил условия оформления кредита по программе «Кредит на авто с залогом», сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь приобрести автомобиль на сумму до 2 млн рублей можно всего по двум документам: паспорт РФ и второй документ, удостоверяющий личность. Для кредита на сумму, превышающую 2 млн рублей, потребуется документ, подтверждающий размер ежемесячного дохода.



Кроме того, банк запустил сервис по доставке кредитных продуктов. Теперь потребительские кредиты наличными с доставкой на дом можно оформить в 56 городах по всей России. Кредит может быть отправлен клиенту уже на следующий рабочий день после одобрения, а деньги доступны для использования в день доставки. Оставить заявку на получение кредита можно на сайте РГС Банка или по телефону кол-центра. Срок принятия решения составит не более 15 минут, а одобренное предложение будет действовать в течение трех месяцев.



Локо-Банк, «Билайн» и «Золотая корона» запустили новое предложение для клиентов банка — 1 рубль комиссии при погашении потребительского кредита и пополнении карты Локо-Банка. Воспользоваться предложением держатели кредитных карт Локо-Банка, а также заемщики потребительского кредитования смогут неограниченное количество раз в период проведения акции. Предложение действует только в собственной рознице «Билайна». При оплате автокредита Локо-Банка сохраняется постоянная комиссия 0%.



Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Группа «Райффайзен» запустила «Цифровую корзину» — систему простых кредитов для растущих цифровых компаний. Программа позволит вышедшим за рамки стартапа организациям получить поддержку в общем объеме 100 млн евро. Кредиты не предполагают никаких дополнительных расходов, кроме выплаты процентов. Срок кредитования может составлять от года до пяти лет в зависимости от потребностей клиента. Чтобы стать участником программы, компания должна иметь годовой доход не менее 5 млн евро, привлечь не менее 3 млн евро от авторитетных инвесторов и сохранять прибыльный рост. Подать заявку могут компании Западной Европы, а также всех регионов присутствия группы «Райффайзен» в Центральной и Восточной Европе.

СберБанк обновил онлайн-кредит для бизнеса. Теперь индивидуальные предприниматели могут подать заявку на кредит в интернет-банке «СберБизнес» из любой точки мира и получить деньги на счет в любое время суток не только в веб-версии интернет-банка, но и в мобильном приложении. Рассмотрение заявки и предоставление кредита — от трех минут. Для одобрения клиенту банка нужно приложить к заявке фото паспорта, указать паспортные данные и адрес, затем достаточно подписать документы в личном кабинете сервиса.